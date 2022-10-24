В Улан-Удэ водителю «помяли» машину, пока он ходил за бензином

У мужчины прямо на проезжей части закончилось топливо



На прошедших выходных в Улан-Удэ произошло необычное ДТП с участием двух автомобилей – Toyota Corolla Fielder и Mazda Demio. При этом Toyota угодила в аварию, пока её водитель ходил за бензином.



Подробности ДТП рассказали аварийные комиссары в своём Telegram-канале «Кузов-салон»



Неудачная авария случилась на Удинском мосту. Водитель Toyota совершил вынужденную остановку, потому что у него закончился бензин. Оставив свою машину на крайней левой полосе дороги, он отправился на заправку.



В это время водитель Mazda Demio в момент перестроения не заметил Fieldеr, стоявший на «аварийках», и врезался в него.



- ДТП обошлось без пострадавших, - отметили военные комиссары.

