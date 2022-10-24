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В Улан-Удэ водителю «помяли» машину, пока он ходил за бензином

В Улан-Удэ водителю «помяли» машину, пока он ходил за бензином
Происшествия,  Фото:t.me/avarkomks
У мужчины прямо на проезжей части закончилось топливо

На прошедших выходных в Улан-Удэ произошло необычное ДТП с участием двух автомобилей – Toyota Corolla Fielder и Mazda Demio. При этом Toyota угодила в аварию, пока её водитель ходил за бензином.

Подробности ДТП рассказали аварийные комиссары в своём Telegram-канале «Кузов-салон»

Неудачная авария случилась на Удинском мосту. Водитель Toyota совершил вынужденную остановку, потому что у него закончился бензин. Оставив свою машину на крайней левой полосе дороги, он отправился на заправку.

В это время водитель Mazda Demio в момент перестроения не заметил Fieldеr, стоявший на «аварийках», и врезался в него.

- ДТП обошлось без пострадавших, - отметили военные комиссары.
ДТП

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