У мужчины прямо на проезжей части закончилось топливо
На прошедших выходных в Улан-Удэ произошло необычное ДТП с участием двух автомобилей – Toyota Corolla Fielder и Mazda Demio. При этом Toyota угодила в аварию, пока её водитель ходил за бензином.
Подробности ДТП рассказали аварийные комиссары в своём Telegram-канале «Кузов-салон»
Неудачная авария случилась на Удинском мосту. Водитель Toyota совершил вынужденную остановку, потому что у него закончился бензин. Оставив свою машину на крайней левой полосе дороги, он отправился на заправку.
В это время водитель Mazda Demio в момент перестроения не заметил Fieldеr, стоявший на «аварийках», и врезался в него.
- ДТП обошлось без пострадавших, - отметили военные комиссары.
В Улан-Удэ водителю «помяли» машину, пока он ходил за бензином
Происшествия, Фото:
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