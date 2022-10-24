Житель Бурятии незаконно спилил сосны ради строительства забора

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Мужчину поймали полицейские



В Кижингинском районе Бурятии полицейские поймали «чёрного» лесоруба. 45-летний местный житель был задержан в ходе рейда в пяти километрах от улуса Могсохон.



Полицейские остановили трактор с прицепом, гружённым распиленными соснами. Водитель сознался, что у него нет разрешающих заготовку документов, и вырубку он произвёл незаконно. Кроме этого, мужчина рассказал, что деревья были нужны ему для постройки ограждения своего подсобного хозяйства.



Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 200 тысяч рублей.



Всего были изъяты 24 дерева длиной по восемь метров, трактор с телегой и бензопилы.



- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



