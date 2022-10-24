24 октября

23 октября

Популярное

Житель Бурятии незаконно спилил сосны ради строительства забора

Житель Бурятии незаконно спилил сосны ради строительства забора
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчину поймали полицейские

В Кижингинском районе Бурятии полицейские поймали «чёрного» лесоруба. 45-летний местный житель был задержан в ходе рейда в пяти километрах от улуса Могсохон.

Полицейские остановили трактор с прицепом, гружённым распиленными соснами. Водитель сознался, что у него нет разрешающих заготовку документов, и вырубку он произвёл незаконно. Кроме этого, мужчина рассказал, что деревья были нужны ему для постройки ограждения своего подсобного хозяйства.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 200 тысяч рублей.

Всего были изъяты 24 дерева длиной по восемь метров, трактор с телегой и бензопилы.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ водителю «помяли» машину, пока он ходил за бензином
В Улан-Удэ водителю «помяли» машину, пока он ходил за бензином
Происшествия, 24.10.2022
У мужчины прямо на проезжей части закончилось топливо
Иркутянин перевёл мошенникам 2,8 млн рублей от продажи квартиры
Происшествия, 24.10.2022
Жертвой мошенников стал работник детского сада
Заслуженный лётчик-испытатель погиб при падении Су-30 в Иркутске
Заслуженный лётчик-испытатель погиб при падении Су-30 в Иркутске
Происшествия, 24.10.2022
С семьями обоих погибших пилотов встретился иркутский губернатор
Житель Бурятии украл из чужого дома 100 тысяч рублей
Житель Бурятии украл из чужого дома 100 тысяч рублей
Происшествия, 24.10.2022
Полицейские изъяли часть украденных средств
В Улан-Удэ скончался парализованный пёс, которого вытащили из реки
В Улан-Удэ скончался парализованный пёс, которого вытащили из реки
Происшествия, 24.10.2022
Возможно, собаку хозяева сбросили в воду намеренно
В Забайкалье каменщик скончался от инфаркта на рабочем месте
В Забайкалье каменщик скончался от инфаркта на рабочем месте
Происшествия, 24.10.2022
Проверку несчастного случая проводил транспортный прокурор из Бурятии
В Улан-Удэ неизвестный снёс забор частного дома и скрылся
В Улан-Удэ неизвестный снёс забор частного дома и скрылся
Происшествия, 24.10.2022
Пострадавшая надеется, что у водителя проснётся совесть  
В Бурятии осудили мужчину, убившего приятеля отвёрткой
В Бурятии осудили мужчину, убившего приятеля отвёрткой
Происшествия, 24.10.2022
Убийство произошло в старой водозаборной будке
В Улан-Удэ из-за возгорания в кафе эвакуировали 12 человек
В Улан-Удэ из-за возгорания в кафе эвакуировали 12 человек
Происшествия, 22.10.2022
Установлено, что произошло воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^