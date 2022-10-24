Животное повредило могильную ограду
22 октября в Бичурском районе Бурятии произошёл инцидент с коровой. Животное провело больше суток на кладбище, застряв в могильной ограде.
Как сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7», в селе Бичура, на кладбище за улицей Афанасьева бродила корова, оставленная без хозяйского присмотра. В какой-то момент животное сломало одну могильную ограду и застряло, зацепившись за другую ограду. В таком положении корова пробыла больше суток на момент сообщения об этом случае.
Как утверждают очевидцы, на открытом погосте находились ещё несколько коров, которые могли повредить места захоронений. Жителей Бичурского района призвали следить за своей скотиной и организовывать её выпас.
В Бурятии корова застряла на кладбище
Происшествия, Фото:
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