Иркутянин перевёл мошенникам 2,8 млн рублей от продажи квартиры

Жертвой мошенников стал работник детского сада



В Иркутске 60-летний работник детского сада, поддавшись на уговоры мошенников, перевел 2 миллиона 800 тысяч рублей.



Мужчина обратился в отдел полиции в Ленинском округе. Он рассказал, что неизвестные, позвонив ему на мобильный телефон, сообщили, что с его банковского счёта якобы пытаются снять деньги. Не подозревая, что с ним разговаривают мошенники, мужчина испугался, так как на его счету находилась крупная сумма денег, которую он получил от продажи единственной квартиры.



После звонка от «сотрудника банка» к разговору подключился мужчина, представившийся сотрудником правоохранительной структуры. Он пригрозил уголовной ответственностью, а также сообщил, что в отношении сотрудников банка будет проводиться проверка, а мужчине необходимо перевести свои средства на «безопасный счёт» для их сохранности.



Доверчивый иркутянин поверил мошенникам, в результате чего перевёл по их реквизитам 2,8 млн рублей.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



