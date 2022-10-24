24 октября

23 октября

Популярное

Заслуженный лётчик-испытатель погиб при падении Су-30 в Иркутске

Заслуженный лётчик-испытатель погиб при падении Су-30 в Иркутске
Происшествия,  Фото:телеграм-канал Игоря Кобзева
С семьями обоих погибших пилотов встретился иркутский губернатор

Стали известны имена лётчиков, погибших в авиакатастрофе в Иркутске 23 октября. Один из пилотов потерпевшего крушение истребителя Су-30 был заслуженным лётчиком-испытателем России. Второй пилот – лётчиком-испытателем третьего класса, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который посетил семьи погибших.

- Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности - испытания летательных аппаратов. Небо было действительно его призванием. Награждён медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Максиму Вячеславовичу присвоено звание «Заслуженный лётчик-испытатель РФ», - сообщил Игорь Кобзев.

У Максима Вячеславовича остались жена и двое детей. Вдова и брат погибшего попросили похоронить лётчика в Москве, на Троекуровском кладбище, где покоятся его родители. Губернатор обещал подготовить соответствующее обращение в адрес мэра столицы Сергея Собянина.

Второй погибший пилот – майор Виктор Викторович Крюков, он родом с Украины.

- Родился в семье военного лётчика, так что вопросов о будущей профессии у мальчика не было. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный лётчик второго класса, лётчик-испытатель 3 класса. Выполнял испытательные полёты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск и летал уже здесь. Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полётов. Самолёты были его жизнью. Настоящий ас. Скорбим вместе с родными и близкими погибших лётчиков. Светлая память… - поделился Игорь Кобзев.

Военный самолёт Су-30 упал на жилой дом в частном секторе Иркутска во время испытательного полёта. Оба пилота погибли на месте. Жертв среди местных жителей нет – к счастью, в доме, где жили две семьи, тем вечером никого не было. Разгорелся пожар на площади 200 кв.метров, который был ликвидирован тем же вечером.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».


смерть летчики авиакатастрофа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии украл из чужого дома 100 тысяч рублей
Житель Бурятии украл из чужого дома 100 тысяч рублей
Происшествия, 24.10.2022
Полицейские изъяли часть украденных средств
В Улан-Удэ скончался парализованный пёс, которого вытащили из реки
В Улан-Удэ скончался парализованный пёс, которого вытащили из реки
Происшествия, 24.10.2022
Возможно, собаку хозяева сбросили в воду намеренно
В Забайкалье каменщик скончался от инфаркта на рабочем месте
В Забайкалье каменщик скончался от инфаркта на рабочем месте
Происшествия, 24.10.2022
Проверку несчастного случая проводил транспортный прокурор из Бурятии
В Улан-Удэ неизвестный снёс забор частного дома и скрылся
В Улан-Удэ неизвестный снёс забор частного дома и скрылся
Происшествия, 24.10.2022
Пострадавшая надеется, что у водителя проснётся совесть  
В Бурятии осудили мужчину, убившего приятеля отвёрткой
В Бурятии осудили мужчину, убившего приятеля отвёрткой
Происшествия, 24.10.2022
Убийство произошло в старой водозаборной будке
В Улан-Удэ из-за возгорания в кафе эвакуировали 12 человек
В Улан-Удэ из-за возгорания в кафе эвакуировали 12 человек
Происшествия, 22.10.2022
Установлено, что произошло воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции
В Бурятии вандалы украли медвежонка из фотозоны
В Бурятии вандалы украли медвежонка из фотозоны
Происшествия, 21.10.2022
Новенькую тропу разнесли неизвестные
В Бурятии у подозреваемого в краже нашли пакет конопли
В Бурятии у подозреваемого в краже нашли пакет конопли
Происшествия, 21.10.2022
Молодого человека задержали росгвардейцы и полицейские

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^