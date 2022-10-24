Заслуженный лётчик-испытатель погиб при падении Су-30 в Иркутске

С семьями обоих погибших пилотов встретился иркутский губернатор
Стали известны имена лётчиков, погибших в авиакатастрофе в Иркутске 23 октября. Один из пилотов потерпевшего крушение истребителя Су-30 был заслуженным лётчиком-испытателем России. Второй пилот – лётчиком-испытателем третьего класса, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который посетил семьи погибших.
- Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности - испытания летательных аппаратов. Небо было действительно его призванием. Награждён медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Максиму Вячеславовичу присвоено звание «Заслуженный лётчик-испытатель РФ», - сообщил Игорь Кобзев.
У Максима Вячеславовича остались жена и двое детей. Вдова и брат погибшего попросили похоронить лётчика в Москве, на Троекуровском кладбище, где покоятся его родители. Губернатор обещал подготовить соответствующее обращение в адрес мэра столицы Сергея Собянина.
Второй погибший пилот – майор Виктор Викторович Крюков, он родом с Украины.
- Родился в семье военного лётчика, так что вопросов о будущей профессии у мальчика не было. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный лётчик второго класса, лётчик-испытатель 3 класса. Выполнял испытательные полёты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск и летал уже здесь. Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полётов. Самолёты были его жизнью. Настоящий ас. Скорбим вместе с родными и близкими погибших лётчиков. Светлая память… - поделился Игорь Кобзев.
Военный самолёт Су-30 упал на жилой дом в частном секторе Иркутска во время испытательного полёта. Оба пилота погибли на месте. Жертв среди местных жителей нет – к счастью, в доме, где жили две семьи, тем вечером никого не было. Разгорелся пожар на площади 200 кв.метров, который был ликвидирован тем же вечером.
Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Заслуженный лётчик-испытатель погиб при падении Су-30 в Иркутске
Происшествия, Фото:
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