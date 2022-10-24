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Житель Бурятии украл из чужого дома 100 тысяч рублей

Житель Бурятии украл из чужого дома 100 тысяч рублей
Происшествия, 
Полицейские изъяли часть украденных средств

Вечером 22 октября в отделение полиции в Ильинке в Прибайкальском районе Бурятии поступило заявление от 63-летнего местного жителя о краже из его дома крупной суммы денег.

Выяснилось, что в течение дня мужчина распивал спиртное с односельчанами, в том числе, у себя в жилище. Из его сумки пропали 100 тысяч рублей.

- Сотрудниками полиции была установлена личность злоумышленника – 47-летнего участника компании, проживающего по соседству. Выяснилось, что на похищенные деньги он продолжил распивать алкоголь со знакомыми в посёлке, а затем уехал в столицу республики, где по горячим следам был задержан прибайкальскими оперативниками, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Отметим, задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Полицейские изъяли часть украденных средств – 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

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