Полицейские изъяли часть украденных средств
Вечером 22 октября в отделение полиции в Ильинке в Прибайкальском районе Бурятии поступило заявление от 63-летнего местного жителя о краже из его дома крупной суммы денег.
Выяснилось, что в течение дня мужчина распивал спиртное с односельчанами, в том числе, у себя в жилище. Из его сумки пропали 100 тысяч рублей.
- Сотрудниками полиции была установлена личность злоумышленника – 47-летнего участника компании, проживающего по соседству. Выяснилось, что на похищенные деньги он продолжил распивать алкоголь со знакомыми в посёлке, а затем уехал в столицу республики, где по горячим следам был задержан прибайкальскими оперативниками, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Отметим, задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Полицейские изъяли часть украденных средств – 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии украл из чужого дома 100 тысяч рублей
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Полицейские изъяли часть украденных средств
Возможно, собаку хозяева сбросили в воду намеренно
Проверку несчастного случая проводил транспортный прокурор из Бурятии
Пострадавшая надеется, что у водителя проснётся совесть
Убийство произошло в старой водозаборной будке
За рулём был молодой водитель без прав
Погибли пилоты истребителя Су-30
Пострадавших нет
ДТП произошло вечером на перекрёстке
Происшествия, 22.10.2022
Установлено, что произошло воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции
Женщина топором расправилась с соперницей
Сработала пожарная сигнализация
Новенькую тропу разнесли неизвестные
Задержанным от 25 до 65 лет
Молодого человека задержали росгвардейцы и полицейские