Возможно, собаку хозяева сбросили в воду намеренно
В Улан-Удэ пёс Нил, которого вытащили из реки, скончался в минувшие выходные. Об этом сообщили зооволонтёры улан-удэнского фонда защиты животных «Собака Счастья» 23 октября.
- Нила не стало. Да, это стало ударом для нас, хотя мы знали, что к этому нужно готовиться. Ведь мы надеялись, что он проживёт ещё немного, ещё чуть-чуть. Мы прощаемся с тобой Нил, будь счастлив на мягких облачках, надеемся, что сделали для тебя все, что в наших силах, - написали зооволонтёры.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Богородском острове в Улан-Удэ мужчина с ребёнком вытащили большую собаку из реки во время рыбалки. Позже выяснилось, что у несчастного пса полностью не функционируют задние лапки.
Когда собаку отвели на приём ортопеда-травматолога, выяснилось, что у Нила запущенный артроз. Ранее зооволонтёры признавались, что ожидают худшего, но надеялись, что Нилу поможет курс противовоспалительных препаратов.
Однако, как выяснилось, пёс был уже старый, а с этим недугом он уже жил около полугода.
- Нас сразу предупредили что ему уже много лет, он старенький, болезнь неизлечима, можно только купировать боль, - рассказали сотрудники фонда.
Стоит отметить, что собака была хозяйская. У несчастного животного нашли чип. Однако хозяева своего пса так и не искали, так что не исключено, что именно они и бросили больного пожилого питомца в реку намеренно.
Отметим, подобные деяния влекут уголовную ответственность по статье «Жестокое обращение с животными».
В Улан-Удэ скончался парализованный пёс, которого вытащили из реки
Происшествия, Фото:
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