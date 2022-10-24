Проверку несчастного случая проводил транспортный прокурор из Бурятии
В июле во время погрузочно-разгрузочных работ на станции Балбухта в Забайкальском крае у каменщика произошёл инфаркт. Мужчина скончался.
По факту несчастного случая Байкальская транспортная прокуратура, расположенная в городе Северобайкальске в Бурятии. Проверкой выявлены грубые нарушения трудового законодательства, в том числе об охране труда.
- Установлены факты привлечения каменщика к работе, не предусмотренной трудовым договором; допуска работника к трудовой деятельности без прохождения обязательного медицинского осмотра, необеспечения его средствами индивидуальной защиты по установленным нормам. Кроме того, работодатель в нарушение требований Трудового кодекса РФ при вахтовом методе работы установил для каменщика режим работы, не соответствующий режиму работы с вредными и (или) опасными условиями труда, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В адрес руководства ООО «Р-Восток» транспортный прокурор внёс представление. После этого были приняты меры к усилению контроля за деятельностью работников. Также введён в действие коллективный договор, которым будет предусмотрено изменение режима рабочего времени.
За отсутствие контроля, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и неудовлетворительную организацию взаимодействия работников два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В Забайкалье каменщик скончался от инфаркта на рабочем месте
Происшествия, Фото:
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