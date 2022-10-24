В Улан-Удэ неизвестный снёс забор частного дома и скрылся

Пострадавшая надеется, что у водителя проснётся совесть



Владелица частного дома в Улан-Удэ опубликовала фотографии в паблике «Аноним 03» и пожаловалась на неизвестного автомобилиста. Машина протаранила её забор, а после водитель скрылся с места ДТП.



«Снесли забор, перевернули будку так, что помяли ею машину. Имейте совесть, приедьте и восстановите», - обратилась к неизвестному водителю девушка.



На фото видно, как от удара забор сломался в одном из мест, было выбито деревянное основание снизу, а целая секция прогнулась внутрь двора. Также автомобиль сдвинул собачью будку на поленницу.



В комментариях девушке посоветовали обратиться в полицию. В свою очередь, хозяйка ответила, что обращалась в ГИБДД, и автоинспекторы приезжали на место происшествия. Однако пока виновные так и не установлены.



