Пострадавшая надеется, что у водителя проснётся совесть
Владелица частного дома в Улан-Удэ опубликовала фотографии в паблике «Аноним 03» и пожаловалась на неизвестного автомобилиста. Машина протаранила её забор, а после водитель скрылся с места ДТП.
«Снесли забор, перевернули будку так, что помяли ею машину. Имейте совесть, приедьте и восстановите», - обратилась к неизвестному водителю девушка.
На фото видно, как от удара забор сломался в одном из мест, было выбито деревянное основание снизу, а целая секция прогнулась внутрь двора. Также автомобиль сдвинул собачью будку на поленницу.
В комментариях девушке посоветовали обратиться в полицию. В свою очередь, хозяйка ответила, что обращалась в ГИБДД, и автоинспекторы приезжали на место происшествия. Однако пока виновные так и не установлены.
В Улан-Удэ неизвестный снёс забор частного дома и скрылся
Происшествия, Фото:
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