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В Бурятии осудили мужчину, убившего приятеля отвёрткой

В Бурятии осудили мужчину, убившего приятеля отвёрткой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло в старой водозаборной будке

В Иволгинском районе Бурятии вынесен приговор 59-летнему местному жителю, который убил своего приятеля, используя отвёртку.

Всё произошло 8 июня 2022 года в селе Иволгинск. Тем вечером компания распивала спиртное в помещении старой водозаборной будки, где проживал один из мужчин.

- Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения у одного из них из-за возникшего спора произошла ссора с собутыльником. В ходе ссоры он схватил с печки отвёртку и нанес ею удар в грудь противника, угодив острием в сердце. От полученных повреждений 62-летний потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

После этого нападавший вышел из помещения и спокойно продолжил употреблять алкоголь.

Спустя некоторое время хозяин помещения обнаружил одного из гостей мёртвым. Он сообщил в больницу о происшествии.

Приговором суда мужчине назначено наказание 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.  
убийство

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