В Забайкалье подросток погиб в перевернувшихся «Жигулях»

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

За рулём был молодой водитель без прав



В Читинском районе Забайкальского края 18-летний парень, не имеющий водительских прав, перевернулся на автомобиле ВАЗ-2106. Погиб его 16-летний пассажир.



Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 22 октября около пяти часов в посёлке Новокручининский 18-летний подросток, севший за руль автомобиля «ВАЗ-2106» без водительских прав, не справился с управлением. Машина съехала на обочину и перевернулась.



В результате ДТП погиб 16-летний пассажир автомобиля. Водитель и второй пассажир, 17-летний подросток, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.



- Следователи осмотрели место аварии и автомобиль Допрошены свидетели и очевидцы. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская, автотехническая, - сообщает следственное управление.

