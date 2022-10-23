В Иркутске военный самолёт упал на двухэтажный дом









Сообщается, что Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта.



Кадры падения запечатлели очевидцы. На них видно, что потерявший управление самолёт рухнул на большой скорости.





- Работаю на месте. Здесь идёт ликвидация открытого горения, - сообщил губернатор Кобзев. По данным МЧС, возник пожар на площади 200 кв.метров.Сообщается, что Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта.Кадры падения запечатлели очевидцы. На них видно, что потерявший управление самолёт рухнул на большой скорости.- Работаю на месте. Здесь идёт ликвидация открытого горения, - сообщил губернатор Кобзев.

















«Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения многоцелевого истребителя Су-30. По данным следствия, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.«Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Подтверждено, что оба пилота погибли. Пострадавших среди местных жителей нет: к счастью, людей этим вечером дома не было.