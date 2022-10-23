В Иркутске военный самолёт упал на двухэтажный дом

Вечером 23 октября в Иркутске упал военный самолёт-истребитель СУ-30. Это произошло в микрорайоне Ново-Ленино.
Губернатор Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале, что самолёт рухнул на улице Пржевальского в секторе частной застройки на двухэтажный деревянный жилой дом. Это частный дом площадью 100 кв. м. на две семьи.
Подтверждено, что оба пилота погибли. Пострадавших среди местных жителей нет: к счастью, людей этим вечером дома не было.
По данным МЧС, возник пожар на площади 200 кв.метров.
Сообщается, что Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта.
Кадры падения запечатлели очевидцы. На них видно, что потерявший управление самолёт рухнул на большой скорости.
- Работаю на месте. Здесь идёт ликвидация открытого горения, - сообщил губернатор Кобзев.
Сообщается, что Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта.
Кадры падения запечатлели очевидцы. На них видно, что потерявший управление самолёт рухнул на большой скорости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения многоцелевого истребителя Су-30. По данным следствия, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.
«Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщили ТАСС в ведомстве.
«Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщили ТАСС в ведомстве.