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В Иркутске военный самолёт упал на двухэтажный дом

В Иркутске военный самолёт упал на двухэтажный дом
Происшествия,  Фото:соцсети
Погибли пилоты истребителя Су-30

Вечером 23 октября в Иркутске упал военный самолёт-истребитель СУ-30. Это произошло в микрорайоне Ново-Ленино.

Губернатор Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале, что самолёт рухнул на улице Пржевальского в секторе частной застройки на двухэтажный деревянный жилой дом. Это частный дом площадью 100 кв. м. на две семьи.

Подтверждено, что оба пилота погибли. Пострадавших среди местных жителей нет: к счастью, людей этим вечером дома не было. 

По данным МЧС, возник пожар на площади 200 кв.метров.

Сообщается, что Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта.

Кадры падения запечатлели очевидцы. На них видно, что потерявший управление самолёт рухнул на большой скорости.



- Работаю на месте. Здесь идёт ликвидация открытого горения, - сообщил губернатор Кобзев.

 


Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения многоцелевого истребителя Су-30. По данным следствия, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.

«Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщили ТАСС в ведомстве.
   
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