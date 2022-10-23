Пострадавших нет
Сегодня в 11:25 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Банзарова. На место были незамедлительно направлены пожарные расчеты Федеральной противопожарной службы.
Самостоятельно из квартиры эвакуировался один человек, ещё 8 человек эвакуировались из хостела, расположенного через стену.
- По предварительной информации, выгорела перегородка в квартире на площади 5 кв.м., пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении возгорания задействовано 21 человек личного состава и 5 единиц техники ГУ МЧС России по Республике Бурятия, - сообщили в Главном управлении.
В центре Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали людей из хостела
Происшествия, Фото:
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