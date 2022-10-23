В Братске в столкновении «скорой» и легковушки пострадали 4 человека

Происшествия, Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области

ДТП произошло вечером на перекрёстке



21 октября вечером на перекрёстке бульвара Космонавтов и проспекта Ленина в Центральном жилом районе Братска произошло столкновение машины скорой помощи и автомобиля «Тойота Марк-2».



В результате аварии получили травмы и обратились за медицинской помощью четыре пассажира автомобиля скорой, из которых 2 медицинских сотрудника, 23-летний пациент и его сопровождающая 57-летняя родственница.



- В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



