ДТП произошло вечером на перекрёстке
21 октября вечером на перекрёстке бульвара Космонавтов и проспекта Ленина в Центральном жилом районе Братска произошло столкновение машины скорой помощи и автомобиля «Тойота Марк-2».
В результате аварии получили травмы и обратились за медицинской помощью четыре пассажира автомобиля скорой, из которых 2 медицинских сотрудника, 23-летний пациент и его сопровождающая 57-летняя родственница.
- В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Братске в столкновении «скорой» и легковушки пострадали 4 человека
Происшествия, Фото:
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