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В Улан-Удэ из-за возгорания в кафе эвакуировали 12 человек

В Улан-Удэ из-за возгорания в кафе эвакуировали 12 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Установлено, что произошло воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции 

22 октября в первом часу дня поступило сообщение о загорании крыши кафе по ул. Почтамтская, 1 «а».

На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты Федеральной противопожарной службы.

- На момент прибытия пожарных были проверены помещения, возгорания не обнаружено. Из здания эвакуировано 12 человек. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

В ходе работы органов дознания МЧС России установлено, что произошло кратковременное воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше.

Всего на происшествие реагировали 22 человека, 5 единиц техники.
пожар

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