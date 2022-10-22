Установлено, что произошло воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции
22 октября в первом часу дня поступило сообщение о загорании крыши кафе по ул. Почтамтская, 1 «а».
На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты Федеральной противопожарной службы.
- На момент прибытия пожарных были проверены помещения, возгорания не обнаружено. Из здания эвакуировано 12 человек. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В ходе работы органов дознания МЧС России установлено, что произошло кратковременное воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше.
Всего на происшествие реагировали 22 человека, 5 единиц техники.
В Улан-Удэ из-за возгорания в кафе эвакуировали 12 человек
Происшествия, Фото:
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