21 октября

20 октября

Популярное

В Иркутской области женщину арестовали за убийство 17-летней давности

В Иркутской области женщину арестовали за убийство 17-летней давности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина топором расправилась с соперницей

В городе Усть-Илимск Иркутской области следователи предъявили обвинение в убийстве 49-летней уроженке одной из стран ближнего зарубежья.

По версии следствия, в октябре 2005 года обвиняемая пришла на встречу с любовницей мужа. Пара жила вместе уже несколько месяцев. В квартире гостья вооружилась топором и нанесла множественные удары в область головы, шеи, рук и груди своей сопернице.

Тогда подозреваемую в убийстве задержали, однако не поместили её под стражу, а отпустили под залог. Женщина, находясь на свободе, скрылась от органов предварительного следствия.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователям СК, криминалистам при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска удалось установить место проживания подозреваемой. Женщину задержали в Тюмени и этапировали в Иркутскую область, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

На этот раз подозреваемую заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вандалы украли медвежонка из фотозоны
В Бурятии вандалы украли медвежонка из фотозоны
Происшествия, 21.10.2022
Новенькую тропу разнесли неизвестные
В Бурятии у подозреваемого в краже нашли пакет конопли
В Бурятии у подозреваемого в краже нашли пакет конопли
Происшествия, 21.10.2022
Молодого человека задержали росгвардейцы и полицейские
В Бурятии девушка умерла в реанимации после пожара
В Бурятии девушка умерла в реанимации после пожара
Происшествия, 21.10.2022
Когда пожарные нашли девушку, она уже была без сознания
В посёлке в Бурятии жидкие отходы хлынули на улицу
В посёлке в Бурятии жидкие отходы хлынули на улицу
Происшествия, 21.10.2022
Дорога тонет в канализационной жиже
В Бурятии сбили 61-летнего пешехода
В Бурятии сбили 61-летнего пешехода
Происшествия, 21.10.2022
Пострадавшего госпитализировали в больницу
Жители Бурятии, несмотря на запрет, вовсю ловят рыбу
Жители Бурятии, несмотря на запрет, вовсю ловят рыбу
Происшествия, 21.10.2022
Продолжаются рейдовые мероприятия в рамках второго этапа операции «Путина-2022»
Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь экс-жену с детьми
Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь экс-жену с детьми
Происшествия, 20.10.2022
Чтобы семья не выбралась, поджигатель подпер дверь ломом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^