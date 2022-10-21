Женщина топором расправилась с соперницей
В городе Усть-Илимск Иркутской области следователи предъявили обвинение в убийстве 49-летней уроженке одной из стран ближнего зарубежья.
По версии следствия, в октябре 2005 года обвиняемая пришла на встречу с любовницей мужа. Пара жила вместе уже несколько месяцев. В квартире гостья вооружилась топором и нанесла множественные удары в область головы, шеи, рук и груди своей сопернице.
Тогда подозреваемую в убийстве задержали, однако не поместили её под стражу, а отпустили под залог. Женщина, находясь на свободе, скрылась от органов предварительного следствия.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователям СК, криминалистам при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска удалось установить место проживания подозреваемой. Женщину задержали в Тюмени и этапировали в Иркутскую область, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
На этот раз подозреваемую заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области женщину арестовали за убийство 17-летней давности
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина топором расправилась с соперницей
Сработала пожарная сигнализация
Новенькую тропу разнесли неизвестные
Задержанным от 25 до 65 лет
Молодого человека задержали росгвардейцы и полицейские
Травмы получила 52-летняя женщина
Саян Галсандоржиев написал заявление в полицию
Женщину доставили в больницу
Когда пожарные нашли девушку, она уже была без сознания
Дорога тонет в канализационной жиже
Пострадавшего госпитализировали в больницу
Продолжаются рейдовые мероприятия в рамках второго этапа операции «Путина-2022»
Осуждённые просили прекратить дело
Происшествия, 20.10.2022
Чтобы семья не выбралась, поджигатель подпер дверь ломом
Происшествия, 20.10.2022
Поиски идут несколько дней