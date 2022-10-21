В Иркутской области женщину арестовали за убийство 17-летней давности

Женщина топором расправилась с соперницей



В городе Усть-Илимск Иркутской области следователи предъявили обвинение в убийстве 49-летней уроженке одной из стран ближнего зарубежья.



По версии следствия, в октябре 2005 года обвиняемая пришла на встречу с любовницей мужа. Пара жила вместе уже несколько месяцев. В квартире гостья вооружилась топором и нанесла множественные удары в область головы, шеи, рук и груди своей сопернице.



Тогда подозреваемую в убийстве задержали, однако не поместили её под стражу, а отпустили под залог. Женщина, находясь на свободе, скрылась от органов предварительного следствия.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователям СК, криминалистам при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска удалось установить место проживания подозреваемой. Женщину задержали в Тюмени и этапировали в Иркутскую область, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



На этот раз подозреваемую заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

