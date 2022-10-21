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Почти 1,5 тысячи человек эвакуировали из иркутского вуза

Почти 1,5 тысячи человек эвакуировали из иркутского вуза
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Сработала пожарная сигнализация

Сегодня в 10:48 в здании Иркутского национального исследовательского технического университета сработала пожарная сигнализация. Были эвакуировали около 1,5 тысяч человек.

- Сигнализация сработала вследствие электротехнических работ. Прибывшие пожарные подразделения проверили здание - возгорания нет, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

эвакуация

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