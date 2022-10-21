Почти 1,5 тысячи человек эвакуировали из иркутского вуза

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сработала пожарная сигнализация



Сегодня в 10:48 в здании Иркутского национального исследовательского технического университета сработала пожарная сигнализация. Были эвакуировали около 1,5 тысяч человек.



- Сигнализация сработала вследствие электротехнических работ. Прибывшие пожарные подразделения проверили здание - возгорания нет, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



