Сработала пожарная сигнализация
Сегодня в 10:48 в здании Иркутского национального исследовательского технического университета сработала пожарная сигнализация. Были эвакуировали около 1,5 тысяч человек.
- Сигнализация сработала вследствие электротехнических работ. Прибывшие пожарные подразделения проверили здание - возгорания нет, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Почти 1,5 тысячи человек эвакуировали из иркутского вуза
Происшествия, Фото:
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