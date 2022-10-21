В Бурятии вандалы украли медвежонка из фотозоны





На прошлой неделе в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии вандалы серьёзно повредили эколого-просветительскую тропу «Книга природы». Эта тропа находится недалеко от офиса ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Неизвестные сломали деталь барабана на стенде, с помощью которого методисты по экологическому просвещению рассказывали маленьким посетителям о том, чем питаются лесные звери. Также оторвали деревянные элементы стенда «Сыграй музыку леса», где ребята изучали древесные породы края. Помимо этого, украли магниты с интерактивного стенда «Силуэты птиц». Без них будущие гости тропы не научатся распознавать гнезда обитателей сибирского леса. Также вандалы согнули информационные стенды-«книги».Этого показалось мало, и варвары стащили картонного медвежонка с фотозоны.Тропа «Книга природы» открылась этим летом и сразу же стала пользоваться большой популярностью у жителей Усть-Баргузина. Это единственный подобный объект в Баргузинском районе: на его площадках постоянно отдыхают дети.- Многие образовательные учреждения близлежащих населённых пунктов записываются на экскурсию по ней, высоко оценивая её образовательную и развлекательную составляющие. В ближайшее время мы обязательно восстановим недостающие части нашей тропы, чтобы она снова была интересной и полезной для всех. А ещё проанализируем информацию, собранную сетью фотоловушек, расставленных по периметру объекта, - сообщили ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Специалисты обратились к родителям и педагогам с просьбой провести воспитательные беседы с детьми для предотвращения подобных ситуаций в будущем.