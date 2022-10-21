В Иркутской области восемь «чёрных» лесорубов нанесли ущерб на 1,3 млн

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По местам проживания подозреваемых и пункте приёма и отгрузки древесины проведено девять обысков. Изъято и помещено на штрафстоянку восемь крупногабаритных транспортных средств, один трактор, три легковых автомобиля, семь бензопил, сортимент леса объёмом более 170 кубометров, а также пиломатериал.



Возбуждено шесть уголовных дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё пятерым подозреваемым – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь им грозит лишение свободы на срок до семь лет.



- В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других участников группы, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности, - отметили в Главном управлении МВД по региону.



В Нижнеудинском районе Иркутской области полицейские задержали восемь местных жителей, незаконно рубивших деревья.- По версии следствия, восемь мужчин в возрасте от 25 до 65 лет действовали на территории Нижнеудинского района под видом легальной предпринимательской деятельности, связанной с рубкой лесных насаждений. С целью увеличения своих доходов организатор с подельниками рубили лес на не отведённых им территориях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Ущерб, причинённый лесному фонду, составил свыше 1,3 миллиона рублей.