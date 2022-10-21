21 октября

20 октября

Популярное

В Иркутской области восемь «чёрных» лесорубов нанесли ущерб на 1,3 млн

В Иркутской области восемь «чёрных» лесорубов нанесли ущерб на 1,3 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержанным от 25 до 65 лет

В Нижнеудинском районе Иркутской области полицейские задержали восемь местных жителей, незаконно рубивших деревья.

- По версии следствия, восемь мужчин в возрасте от 25 до 65 лет действовали на территории Нижнеудинского района под видом легальной предпринимательской деятельности, связанной с рубкой лесных насаждений. С целью увеличения своих доходов организатор с подельниками рубили лес на не отведённых им территориях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил свыше 1,3 миллиона рублей.


видео - ГУ МВД по Иркутской области

По местам проживания подозреваемых и пункте приёма и отгрузки древесины проведено девять обысков. Изъято и помещено на штрафстоянку восемь крупногабаритных транспортных средств, один трактор, три легковых автомобиля, семь бензопил, сортимент леса объёмом более 170 кубометров, а также пиломатериал.

Возбуждено шесть уголовных дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё пятерым подозреваемым – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь им грозит лишение свободы на срок до семь лет.

- В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других участников группы, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности, - отметили в Главном управлении МВД по региону. 
черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вандалы украли медвежонка из фотозоны
В Бурятии вандалы украли медвежонка из фотозоны
Происшествия, 21.10.2022
Новенькую тропу разнесли неизвестные
В Бурятии у подозреваемого в краже нашли пакет конопли
В Бурятии у подозреваемого в краже нашли пакет конопли
Происшествия, 21.10.2022
Молодого человека задержали росгвардейцы и полицейские
В Бурятии девушка умерла в реанимации после пожара
В Бурятии девушка умерла в реанимации после пожара
Происшествия, 21.10.2022
Когда пожарные нашли девушку, она уже была без сознания
В посёлке в Бурятии жидкие отходы хлынули на улицу
В посёлке в Бурятии жидкие отходы хлынули на улицу
Происшествия, 21.10.2022
Дорога тонет в канализационной жиже
В Бурятии сбили 61-летнего пешехода
В Бурятии сбили 61-летнего пешехода
Происшествия, 21.10.2022
Пострадавшего госпитализировали в больницу
Жители Бурятии, несмотря на запрет, вовсю ловят рыбу
Жители Бурятии, несмотря на запрет, вовсю ловят рыбу
Происшествия, 21.10.2022
Продолжаются рейдовые мероприятия в рамках второго этапа операции «Путина-2022»
Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь экс-жену с детьми
Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь экс-жену с детьми
Происшествия, 20.10.2022
Чтобы семья не выбралась, поджигатель подпер дверь ломом
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался убежать от полицейских
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался убежать от полицейских
Происшествия, 20.10.2022
«Я отрицаю запах алкоголя», - заявил задержанный заплетающимся языком
В Иркутске в лобовом столкновении автомобилей погибла водитель
В Иркутске в лобовом столкновении автомобилей погибла водитель
Происшествия, 20.10.2022
На месте работает следственно-оперативная группа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^