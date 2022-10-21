Молодого человека задержали росгвардейцы и полицейские
Сотрудникам вневедомственной охраны поступила ориентировка на подозреваемого в краже имущества у жительницы посёлке Онохой в Бурятии.
Вместе с сотрудниками полиции росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого на одной из центральных улиц посёлка. Молодой человек во время задержания сидел в автомобиле. В ходе осмотра у задержанного юноши был обнаружен пакет с коноплёй.
Задержанный 19-летний местный житель был доставлен в полицию. В результате экспертизы установлено, что в пакете было 180 граммов конопли.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии у подозреваемого в краже нашли пакет конопли
Происшествия, Фото:
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