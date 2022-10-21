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В Бурятии у подозреваемого в краже нашли пакет конопли

В Бурятии у подозреваемого в краже нашли пакет конопли
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Молодого человека задержали росгвардейцы и полицейские

Сотрудникам вневедомственной охраны поступила ориентировка на подозреваемого в краже имущества у жительницы посёлке Онохой в Бурятии.

Вместе с сотрудниками полиции росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого на одной из центральных улиц посёлка. Молодой человек во время задержания сидел в автомобиле. В ходе осмотра у задержанного юноши был обнаружен пакет с коноплёй.

Задержанный 19-летний местный житель был доставлен в полицию. В результате экспертизы установлено, что в пакете было 180 граммов конопли.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии. 
наркотики Росгвардия

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