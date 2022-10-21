В Иркутске «Лексус» врезался в маршрутку с пассажирами





Днём 20 октября в Иркутске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Около 16 часов на улице Байкальская в автобус «Газ» врезался автомобиль «Лексус».- Инспекторы ДПС выяснили, что водитель иномарки при выполнении разворота допустил столкновение с маршрутным такси №16С. На момент аварии в салоне общественного транспорта находилось 10 пассажиров, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.В результате аварии травмы получила 52-летняя пассажирка автобуса, ей была оказала необходимая медицинская помощь.С начала года в Иркутской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в которых 52 человека получили травмы различной степени тяжести, двое погибли.