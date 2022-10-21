21 октября

20 октября

Популярное

В Иркутске «Лексус» врезался в маршрутку с пассажирами

В Иркутске «Лексус» врезался в маршрутку с пассажирами
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Травмы получила 52-летняя женщина

Днём 20 октября в Иркутске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Около 16 часов на улице Байкальская в автобус «Газ» врезался автомобиль «Лексус».

- Инспекторы ДПС выяснили, что водитель иномарки при выполнении разворота допустил столкновение с маршрутным такси №16С. На момент аварии в салоне общественного транспорта находилось 10 пассажиров, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В результате аварии травмы получила 52-летняя пассажирка автобуса, ей была оказала необходимая медицинская помощь.


С начала года в Иркутской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в которых 52 человека получили травмы различной степени тяжести, двое погибли. 
ДТП автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии девушка умерла в реанимации после пожара
В Бурятии девушка умерла в реанимации после пожара
Происшествия, 21.10.2022
Когда пожарные нашли девушку, она уже была без сознания
В посёлке в Бурятии жидкие отходы хлынули на улицу
В посёлке в Бурятии жидкие отходы хлынули на улицу
Происшествия, 21.10.2022
Дорога тонет в канализационной жиже
В Бурятии сбили 61-летнего пешехода
В Бурятии сбили 61-летнего пешехода
Происшествия, 21.10.2022
Пострадавшего госпитализировали в больницу
Жители Бурятии, несмотря на запрет, вовсю ловят рыбу
Жители Бурятии, несмотря на запрет, вовсю ловят рыбу
Происшествия, 21.10.2022
Продолжаются рейдовые мероприятия в рамках второго этапа операции «Путина-2022»
Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь экс-жену с детьми
Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь экс-жену с детьми
Происшествия, 20.10.2022
Чтобы семья не выбралась, поджигатель подпер дверь ломом
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался убежать от полицейских
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался убежать от полицейских
Происшествия, 20.10.2022
«Я отрицаю запах алкоголя», - заявил задержанный заплетающимся языком
В Иркутске в лобовом столкновении автомобилей погибла водитель
В Иркутске в лобовом столкновении автомобилей погибла водитель
Происшествия, 20.10.2022
На месте работает следственно-оперативная группа
Мошенники выманили у иркутянки 2,6 млн рублей
Мошенники выманили у иркутянки 2,6 млн рублей
Происшествия, 20.10.2022
Граждане продолжают попадаться на самую банальную схему аферистов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^