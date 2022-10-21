В Москве из-за национальности избили известного бизнесмена из Бурятии

Происшествия, Фото: страница Саяна Галсандоржиева

Саян Галсандоржиев написал заявление в полицию



Известного в Бурятии предпринимателя, блогера, телеведущего, бывшего КВНщика Саяна Галсандоржиева избили в Москве, где он сейчас живёт. Конфликт произошёл из-за национальности, рассказал пострадавший подписчикам на своей странице в соцсети. По словам Саяна, его оскорбляли из-за разреза глаз, называли унизительными словами и требовали «свалить из страны».



- Поймите правильно, я всегда за мир, за цивилизованное общение, я уже не 20-летний пацан, мне 34 года. Я вообще не за то, чтобы махать кулаками. Но создалась ситуация, при которой я вынужден был защищаться, - пояснил Саян Галсандоржиев.



Нанесённые ему побои Саян зафиксирован в Боткинской больнице. Там он получил первую помощь, сдал анализы и сделал компьютерную томографию головного мозга. После написал заявление в полицию.



- Я никогда не думал, что в нашей многонациональной стране кого-то могут оскорблять на национальной почве. Я россиянин, мой прадед и мои предки отдавали свою кровь за эту страну, все свои силы, чтобы эту страну строить, – возмутился Саян Галсандоржиев.



Раскрывать более полные подробности произошедшего он не стал, пояснив тем, что сейчас в полиции идёт проверка. «Но не высказать по этому поводу тоже не могу», - подчеркнул он.



В завершение он добавил, что сейчас с ним всё порядке.



