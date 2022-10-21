Женщину доставили в больницу
20 октября в Тарбагатайском районе Бурятии около десяти часов вечера произошло ДТП.
19-летняя девушка-водитель автомобиля «Тойота Корона» ехала в сторону Улан-Удэ. В километре от села Надеино она съехала с дороги, и её автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка иномарки. Женщину доставили в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Гусиноозёрске пострадал 61-летний пешеход. Его сбил водитель автомобиля SsangYong Actyon Sport.
В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» пострадала пассажирка
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