21 октября

20 октября

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В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» пострадала пассажирка

В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» пострадала пассажирка
Происшествия, 
Женщину доставили в больницу

20 октября в Тарбагатайском районе Бурятии около десяти часов вечера произошло ДТП.

19-летняя девушка-водитель автомобиля «Тойота Корона» ехала в сторону Улан-Удэ. В километре от села Надеино она съехала с дороги, и её автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка иномарки. Женщину доставили в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Гусиноозёрске пострадал 61-летний пешеход. Его сбил водитель автомобиля SsangYong Actyon Sport. 
ДТП

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