Дорога тонет в канализационной жиже
В Кяхтинском районе Бурятии в посёлке Наушки зафиксирован зловонный инцидент. На улице Пионерская на поверхности вышли жидкие отходы жизнедеятельности.
Это произошло из-за того, что нечистоты попросту перестали вывозить.
В «Кяхта-инфо. 24/7» от лица администрации района прокомментировали ситуацию. Оказалось, что нечистоты стало некому вывозить, так как договор с прежней компанией расторгнут.
- Администрация Кяхтинского района сообщает, что в связи с невыполнением своих обязательств ресуроснабжающей организацией ООО «Наушкинская энергосбытовая компания», которая ранее предоставляла услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения в посёлке Наушки, расторгла концессионное соглашение с МО «Наушкинское». В связи с этим концессионер ООО «НЭК» прекратило откачку сточных вод, - говорится в сообщении.
На сегодня администрация Кяхтинского района совместно с властями Наушек прорабатывает вопрос с частными перевозчиками по вывозу отходов. Вышедшие на поверхность нечистоты обещали откачать, а на месте – провести санитарную отсыпку.
- На место выхода жидких бытовых отходов в посёлке Наушки выезжал врио руководителя администрации Кяхтинского района Михаил Гусляков, он изучил ситуацию. Совместно с главой городского поселения «Наушкинское» Еленой Семеновой организовали работы, - сообщают в «Кяхта-инфо. 24/7».
В посёлке в Бурятии жидкие отходы хлынули на улицу
Происшествия, Фото:
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