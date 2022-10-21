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В Бурятии сбили 61-летнего пешехода

В Бурятии сбили 61-летнего пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшего госпитализировали в больницу

Накануне, 20 октября, в Бурятии под колёса автомобиля попал пешеход.

В УГИБДД по Бурятии сообщили, что ДТП произошло в городе Гусиноозёрск на улице Железнодорожная. В 18:30 69-летний водитель автомобиля SsangYong Actyon Sports сбил 61-летнего мужчину. Случилось это вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавший мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода был зафиксирован 12 октября в Иволгинском районе. Водитель «Ниссан Либерти» сбил 39-летнего мужчину.

10 октября на Левом берегу в Улан-Удэ под колёса иномарки попала женщина, перебегавшая дорогу не по «зебре».

В выходные, 8 и 9 октября, произошло несколько инцидентов. Так, на улице Борсоева пьяный мужчина, вышедший на дорогу в неположенном месте, был сбит «Тойотой Платц».

В Иволгинском районе водитель автомобиля «Тойота Виш» на неосвещённом участке сбил 38-летнего мужчину.

Ночью в Улан-Удэ 35-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» на улице Бабушкина сбил 37-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали в состоянии комы. Оба мужчины были пьяны.

7 октября в посёлке Селенгинск на «зебре» сбили 12-летнего мальчика. 6 октября на улице Мокрова в Улан-Удэ, также на пешеходном переходе, был сбит 14-летний подросток.

ДТП

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