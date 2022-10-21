Жители Бурятии, несмотря на запрет, вовсю ловят рыбу









Утром 19 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Баргузинскому району Бурятии совместно с сотрудником уголовного розыска на берегу протоки реки Ина задержали 52-летний житель села Суво. Полицейские изъяли у сельчанина лодку, рыболовную сеть и мешок с рыбой.Установлено, что омуль мужчина незаконно добыл на реке ночью. Наутро, перебравшись на другой берег, он планировал снова забросить сеть, однако был задержан сотрудниками полиции.В тот же день в местности Усть-Мутная полицейские задержали 40-летнего жителя села Усть-Баргузин, который незаконно с помощью сети выловил более 15 килограммов рыбы (щука, лещ, язь, карась).- По всем фактам незаконной добычи нерестовой рыбы дознавателями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общий ущерб оценён на сумму около 65 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На севере Бурятии на автодороге села Уоян – посёлке Новый Уоян автоинспекторы остановили автомобиль, за рулём которого находился 34-летний местный житель. У водителя установлено алкогольное опьянение. В багажнике «Жигулей» сотрудники полиции обнаружили два мешка байкальского эндемика. Полицейскими изъято 70 особей омуля общим весом 18 килограммов. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более полумиллиона рублей.Мужчина рассказал правоохранителям, что рыбу якобы купил у незнакомца на обочине дороги.На водителя составлен административный протокол за пьяную езду, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём».На территории республики действует запрет на вылов нерестовой рыбы. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одной особи байкальского омуля в период нереста составляет 7 280 рублей.