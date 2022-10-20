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В Иркутске в лобовом столкновении автомобилей погибла водитель

В Иркутске в лобовом столкновении автомобилей погибла водитель
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
На месте работает следственно-оперативная группа

В Иркутске сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель.

Сегодня днём 41-летний водитель «Тойоты Филдер», двигаясь по улице Маршала Конева в сторону выезда из города, выехала на встречную полосу движения. Автомобиль лоб в лоб столкнулся с «Судзуки Витара» под управлением 40-летнего водителя.

Водитель «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте.

Сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

ДТП смерть

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