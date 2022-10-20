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В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба с грузовиком сосен

В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба с грузовиком сосен
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Его задержали полицейские и лесники

Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии лесники и полицейские увидели грузовик, выезжающий из леса.

«ЗИЛ» был гружён деревья. Ему преградили путь, а водителя попросили представить правоустанавливающие документы. Мужчина сознался, что вырубил сосны незаконно. Он показал место рубки, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

 

Выяснилось, что житель села Нарын-Ацагат Заиграевского района вырубил около 10 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 92 тысяч рублей.

Деревья, «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.

В отношении правонарушителя пока составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела.

Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.


черные лесорубы

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