В Бурятии поймали «чёрного» лесоруба с грузовиком сосен









Выяснилось, что житель села Нарын-Ацагат Заиграевского района вырубил около 10 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 92 тысяч рублей.



Деревья, «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.



В отношении правонарушителя пока составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела.



Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.





Выяснилось, что житель села Нарын-Ацагат Заиграевского района вырубил около 10 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 92 тысяч рублей.Деревья, «ЗИЛ» и бензопила были изъяты.В отношении правонарушителя пока составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела.Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.

Во время рейдового патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии лесники и полицейские увидели грузовик, выезжающий из леса.«ЗИЛ» был гружён деревья. Ему преградили путь, а водителя попросили представить правоустанавливающие документы. Мужчина сознался, что вырубил сосны незаконно. Он показал место рубки, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.