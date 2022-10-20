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В Ангарске неизвестный сжёг две иномарки на парковке

В Ангарске неизвестный сжёг две иномарки на парковке
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полиция ищет поджигателя

Ночью 18 октября в 95-м квартале Ангарска сгорели припаркованные автомобили Hyundai Tucson и Nissan Qashqai.

На момент прибытия пожарных обе машины были охвачены огнём, а также существовала угроза распространения пожара на соседние автомобили.

Причиной произошедшего стал поджог. Полиция ищет подозреваемого, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

 

Приметы: мужчина худощавого телосложения.

Был одет: куртка тёмная со светлыми рукавами, либо тёмный жилет и кофта светлого цвета с капюшоном.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу 8(3955) 53-05-15 или 02 (с мобильного 102). 
Поджог пожар

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