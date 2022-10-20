В Ангарске неизвестный сжёг две иномарки на парковке

Полиция ищет поджигателя
Ночью 18 октября в 95-м квартале Ангарска сгорели припаркованные автомобили Hyundai Tucson и Nissan Qashqai.
На момент прибытия пожарных обе машины были охвачены огнём, а также существовала угроза распространения пожара на соседние автомобили.
Причиной произошедшего стал поджог. Полиция ищет подозреваемого, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Приметы:
мужчина худощавого телосложения.
Был одет:
куртка тёмная со светлыми рукавами, либо тёмный жилет и кофта светлого цвета с капюшоном.
Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу 8(3955) 53-05-15 или 02 (с мобильного 102).
Его задержали полицейские и лесники
Полиция ищет поджигателя
Граждане продолжают попадаться на самую банальную схему аферистов
Девушка нарушила подписку о невыезде и сбежала из Бурятии
Общий размер ущерба превысил 100 тысяч рублей
Хадаки спрятали в запасном колесе автомобиля
Пострадали водитель и пассажирка
Мужчина отбыл половину срока
У девочки остался шрам
Мошенники действуют под маской руководства управления Роспотребнадзора
Женщина едва не погибла на тлеющем матрасе
Подростков задержали росгвардейцы
Проверку проводят следователи
Организатор преступления объявлен в федеральный розыск
В местности Чёрный камень введён карантин