В Ангарске неизвестный сжёг две иномарки на парковке









Приметы: мужчина худощавого телосложения.



Был одет: куртка тёмная со светлыми рукавами, либо тёмный жилет и кофта светлого цвета с капюшоном.



Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу 8(3955) 53-05-15 или 02 (с мобильного 102).

мужчина худощавого телосложения.куртка тёмная со светлыми рукавами, либо тёмный жилет и кофта светлого цвета с капюшоном.Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу 8(3955) 53-05-15 или 02 (с мобильного 102).

Ночью 18 октября в 95-м квартале Ангарска сгорели припаркованные автомобили Hyundai Tucson и Nissan Qashqai.На момент прибытия пожарных обе машины были охвачены огнём, а также существовала угроза распространения пожара на соседние автомобили.Причиной произошедшего стал поджог. Полиция ищет подозреваемого, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.