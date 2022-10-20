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Мошенники выманили у иркутянки 2,6 млн рублей

Мошенники выманили у иркутянки 2,6 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Граждане продолжают попадаться на самую банальную схему аферистов

За минувшие сутки трое жительниц Иркутской области лишились своих накоплений, которыми обманом завладели мошенники, представившиеся работниками банков. Всего учитель, врач неотложной скорой помощи и бухгалтер лишились почти пяти миллионов рублей. Об этих случаях рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Так, в полицию обратилась 50-летняя жительница Иркутска. Женщине позвонил неизвестный, и представил банковским сотрудником. Далее мошенник действовал по популярной схеме, сообщив, что её деньги пытаются похитить, а для предотвращения кражи требуется сообщить «сотруднику банка» все конфиденциальные данные банковской карты и пришедшие смс-коды. Таким образом, женщина лишилась более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

По такой же схеме пострадали 50-летняя жительница Нижнеилимского района и 27-летняя жительница Братска. Первая женщина лишилась 2 миллионов 100 тысяч рублей, а вторая – 1 миллиона 100 тысяч рублей.

мошенничество

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