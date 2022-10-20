Воровку из Улан-Удэ настигли во Владивостоке

Девушка нарушила подписку о невыезде и сбежала из Бурятии



Сотрудники уголовного розыска отдела из Улан-Удэ во Владивостоке задержали подозреваемую в нескольких кражах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



21-летняя нигде не работающая, имеющая двух детей и лишённая родительских прав жительница Бурятии в начале лета украла телефон у посетителя гостиницы в Советском районе Улан-Удэ. Тогда, попавшись полицейским, девушка отделалась подпиской о невыезде и требованием о надлежащем поведении. Но соблюдать требования она не собиралась, и спешно скрылась, за что была объявлена в федеральный розыск.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что девушка скрывается во Владивостоке, где её и задержали в ходе выезда.



После этого, была выявлена её причастность ещё к двум фактам краж в Улан-Удэ.



В начале августа девушка украла мобильный телефон и 90 тысяч рублей с банковской карты 42-летнего улан-удэнца, с которым в его квартире распивала алкоголь.



Под предлогом выхода в магазин за очередной порцией спиртного она с разрешения мужчины взяла его карту для расчёта за покупки и телефон якобы для звонка. Отметим, пин-код предусмотрительно сообщил сам владелец.



Обратно девушка уже не вернулась: в ближайшем банкомате она сняла с карты все сбережения – 90 тысяч рублей – и избавилась от неё. Чужим телефоном, по её словам, рассчиталась за поездку на такси.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Молодая воровка заключена под стражу.



