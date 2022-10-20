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Гражданка Монголии пыталась ввезти в Забайкалье 260 хадаков в колесе

Гражданка Монголии пыталась ввезти в Забайкалье 260 хадаков в колесе
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
Хадаки спрятали в запасном колесе автомобиля

Гражданка Монголии спрятала в запасном колесе легкового автомобиля 260 отрезов ткани. Однако контрабанду обнаружили на Соловьевском таможенном посту в Забайкальском крае.

Во время таможенного осмотра авто инспектор обратил внимание на нехарактерный вес запасного колеса, находящегося в багажнике. В результате внутри «запаски» таможенники обнаружили 13 упаковок с отрезами ткани в виде длинных шарфов-хадаков по 20 изделий в каждой упаковке. Общий вес ткани – 9,8 кг.


- При въезде в Россию женщина не заполняла пассажирскую таможенную декларацию и отрицала наличие товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Давая объяснения, она отметила, что колесо купила у незнакомого человека, о вложенном товаре не знала, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

В отношении нарушительницы таможенники возбудили дело административное дело по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников».

Таможня

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