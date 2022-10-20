20 октября

19 октября

Популярное

В Бурятии осуждённого, едва не убившего человека, не выпустили досрочно

В Бурятии осуждённого, едва не убившего человека, не выпустили досрочно
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина отбыл половину срока

В Бурятии осуждённому отказали в условно-досрочном освобождении. Мужчина отбывает наказание за покушение на убийство с августа 2019 года.

Отсидев более половины срока, осуждённый обратился в суд с ходатайством об УДО. Но Октябрьский районный суд ему отказал. Тогда мужчина подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии.

- Суд, изучив материалы дела и представленную характеристику от администрации исправительного учреждения, пришёл к выводу, что осуждённый, несмотря на отсутствие взысканий, наличие поощрения, не доказал своим поведением исправление, не утратил общественную опасность, - сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что осуждённый исковые обязательства добровольно не погашал. Он имеет исполнительные листы, по которым произведены удержания из заработной платы в незначительном размере – всего 2775 рублей. Что явно нельзя признать соразмерным характеру общественно опасных последствий преступления.
осужденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии орудуют лжесборщики помощи солдатам
В Бурятии орудуют лжесборщики помощи солдатам
Происшествия, 20.10.2022
Мошенники действуют под маской руководства управления Роспотребнадзора
В Бурятии пятеро школьников от скуки били окна
В Бурятии пятеро школьников от скуки били окна
Происшествия, 20.10.2022
Подростков задержали росгвардейцы
В Иркутске мужчину избили, отрубили руку мачете и расстреляли ноги
В Иркутске мужчину избили, отрубили руку мачете и расстреляли ноги
Происшествия, 20.10.2022
Организатор преступления объявлен в федеральный розыск
В Бурятии выявили вспышку инфекционного заболевания у коров
В Бурятии выявили вспышку инфекционного заболевания у коров
Происшествия, 20.10.2022
В местности Чёрный камень введён карантин
На пожаре в Улан-Удэ погибли 23 курицы
На пожаре в Улан-Удэ погибли 23 курицы
Происшествия, 20.10.2022
Возгорание произошло ночью
В нацпарке в Бурятии сняли более 15 рыболовных сетей
В нацпарке в Бурятии сняли более 15 рыболовных сетей
Происшествия, 20.10.2022
Сети не только массово губят рыбу, но и загрязняют водоёмы 
В Улан-Удэ 118 водителей оштрафованы за перевозку груза без тента
В Улан-Удэ 118 водителей оштрафованы за перевозку груза без тента
Происшествия, 19.10.2022
В городе проводятся еженедельные рейды в рамках акции «Полог»
В Забайкалье девушки угнали мотоцикл из открытого гаража
В Забайкалье девушки угнали мотоцикл из открытого гаража
Происшествия, 19.10.2022
Но угонщицы не смогли доехать до места назначения и бросили транспорт в лесу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^