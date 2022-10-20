В Бурятии осуждённого, едва не убившего человека, не выпустили досрочно

Мужчина отбыл половину срока



В Бурятии осуждённому отказали в условно-досрочном освобождении. Мужчина отбывает наказание за покушение на убийство с августа 2019 года.



Отсидев более половины срока, осуждённый обратился в суд с ходатайством об УДО. Но Октябрьский районный суд ему отказал. Тогда мужчина подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии.



- Суд, изучив материалы дела и представленную характеристику от администрации исправительного учреждения, пришёл к выводу, что осуждённый, несмотря на отсутствие взысканий, наличие поощрения, не доказал своим поведением исправление, не утратил общественную опасность, - сообщили в пресс-службе суда.



Установлено, что осуждённый исковые обязательства добровольно не погашал. Он имеет исполнительные листы, по которым произведены удержания из заработной платы в незначительном размере – всего 2775 рублей. Что явно нельзя признать соразмерным характеру общественно опасных последствий преступления.

