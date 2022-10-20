В Иркутской области собака укусила шестилетнюю девочку в голову

У девочки остался шрам



В городе Шелехов Иркутской области в суд обратилась мать шестилетней девочки, которую покусала соседская собака.



В один из осенних дней женщина отпустила свою дочь вместе с подругами в гости на соседний садовый участок. Когда дети играли, девочку прямо в голову укусила собака, которая бегала в ограде без намордника и не на цепи. Владелица собаки в это время спала в доме.



Девочку сразу же доставили в больницу, где ей обработали рану, наложили узловые швы, поставили первую прививку от бешенства, а, позднее – ещё пять.



- Вследствие укуса собаки дочь испытала сильный стресс, боль и страх, который ощущается до сих пор. Кроме того, пострадал её внешний вид, так как возле шрама на голове волосы растут не как прежде. Истец не исключает возможность, что в последующем придётся прибегнуть к услугам пластического хирурга, - сообщили в пресс-службе Шелеховского городского суда.



Суд принял решение о взыскании с владелицы собаки материального ущерба в виде расходов на лечение ребёнка и поездки в больницу, а также компенсации морального вреда. Всего ей придется выплатить 50 тысяч рублей.

