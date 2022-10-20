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В Бурятии орудуют лжесборщики помощи солдатам

В Бурятии орудуют лжесборщики помощи солдатам
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мошенники действуют под маской руководства управления Роспотребнадзора

В Бурятии появились мошенники, которые занимаются сборами для якобы участников спецоперации. Об этом предупредили в управлении Роспотребнадзора.

- Поступила информация о новых видах мошенничества. Так, в коммерческие организации могут поступать звонки от неизвестных лиц, представляющиеся руководителем управления Роспотребнадзора по Бурятии. Они предлагают перевести денежные средства на банковские счета, либо передать наличными для участников специальной военной операции, - сообщили в ведомстве.

Предпринимателей и руководителей просят не попадаться на уловки. Всегда нужно спрашивать ФИО и должность обратившегося «специалиста», а затем уточнить полученную информацию в самом учреждении.

О случаях обмана следует незамедлительно информировать правоохранительные органы.


мошенничество

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