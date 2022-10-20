Женщина едва не погибла на тлеющем матрасе
19 октября в городе Шилка Забайкальского края пожарные спасли местную жительницу от отравления угарным газом. 57-летнюю женщину удалось вовремя вытащить из горящей квартиры.
Приехав на сообщение о возгорании, пожарные обнаружили женщину без сознания, лежавшую на тлеющем матрасе. Пострадавшую вынесли на свежий воздух и привели в чувство. Огонь потушили спустя несколько минут.
Также вечером 18 октября, пожарным удалось эвакуировать троих бездомных из коллектора по улице Труда в Чите. На момент прибытия пожарных мужчины были пьяны и не могли самостоятельно покинуть задымлённое помещение. Одного из них отправили в больницу из-за отравления угарным газом.
- Всего для ликвидации пожара было привлечено 14 человек, четыре единицы техники. В результате пожара огнём уничтожен мусор на площади 50 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Забайкалье из горящей квартиры вынесли женщину без сознания
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мошенники действуют под маской руководства управления Роспотребнадзора
Женщина едва не погибла на тлеющем матрасе
Подростков задержали росгвардейцы
Проверку проводят следователи
Организатор преступления объявлен в федеральный розыск
В местности Чёрный камень введён карантин
Мужчина отделался исправительными работами
Возгорание произошло ночью
Сети не только массово губят рыбу, но и загрязняют водоёмы
Женщина указала ложные сведения
В городе проводятся еженедельные рейды в рамках акции «Полог»
Но угонщицы не смогли доехать до места назначения и бросили транспорт в лесу
Несколько месяцев дети приходили и брали деньги из тайника семьи мальчика
Преступник заявил, что «сильно раскаивается»
Инцидент произошёл в такси