В Забайкалье из горящей квартиры вынесли женщину без сознания

Женщина едва не погибла на тлеющем матрасе



19 октября в городе Шилка Забайкальского края пожарные спасли местную жительницу от отравления угарным газом. 57-летнюю женщину удалось вовремя вытащить из горящей квартиры.



Приехав на сообщение о возгорании, пожарные обнаружили женщину без сознания, лежавшую на тлеющем матрасе. Пострадавшую вынесли на свежий воздух и привели в чувство. Огонь потушили спустя несколько минут.



Также вечером 18 октября, пожарным удалось эвакуировать троих бездомных из коллектора по улице Труда в Чите. На момент прибытия пожарных мужчины были пьяны и не могли самостоятельно покинуть задымлённое помещение. Одного из них отправили в больницу из-за отравления угарным газом.



- Всего для ликвидации пожара было привлечено 14 человек, четыре единицы техники. В результате пожара огнём уничтожен мусор на площади 50 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



