20 октября

19 октября

Популярное

В Забайкалье из горящей квартиры вынесли женщину без сознания

В Забайкалье из горящей квартиры вынесли женщину без сознания
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина едва не погибла на тлеющем матрасе

19 октября в городе Шилка Забайкальского края пожарные спасли местную жительницу от отравления угарным газом. 57-летнюю женщину удалось вовремя вытащить из горящей квартиры.

Приехав на сообщение о возгорании, пожарные обнаружили женщину без сознания, лежавшую на тлеющем матрасе. Пострадавшую вынесли на свежий воздух и привели в чувство. Огонь потушили спустя несколько минут.

Также вечером 18 октября, пожарным удалось эвакуировать троих бездомных из коллектора по улице Труда в Чите. На момент прибытия пожарных мужчины были пьяны и не могли самостоятельно покинуть задымлённое помещение. Одного из них отправили в больницу из-за отравления угарным газом.

- Всего для ликвидации пожара было привлечено 14 человек, четыре единицы техники. В результате пожара огнём уничтожен мусор на площади 50 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии орудуют лжесборщики помощи солдатам
В Бурятии орудуют лжесборщики помощи солдатам
Происшествия, 20.10.2022
Мошенники действуют под маской руководства управления Роспотребнадзора
В Бурятии пятеро школьников от скуки били окна
В Бурятии пятеро школьников от скуки били окна
Происшествия, 20.10.2022
Подростков задержали росгвардейцы
В Иркутске мужчину избили, отрубили руку мачете и расстреляли ноги
В Иркутске мужчину избили, отрубили руку мачете и расстреляли ноги
Происшествия, 20.10.2022
Организатор преступления объявлен в федеральный розыск
В Бурятии выявили вспышку инфекционного заболевания у коров
В Бурятии выявили вспышку инфекционного заболевания у коров
Происшествия, 20.10.2022
В местности Чёрный камень введён карантин
На пожаре в Улан-Удэ погибли 23 курицы
На пожаре в Улан-Удэ погибли 23 курицы
Происшествия, 20.10.2022
Возгорание произошло ночью
В нацпарке в Бурятии сняли более 15 рыболовных сетей
В нацпарке в Бурятии сняли более 15 рыболовных сетей
Происшествия, 20.10.2022
Сети не только массово губят рыбу, но и загрязняют водоёмы 
В Улан-Удэ 118 водителей оштрафованы за перевозку груза без тента
В Улан-Удэ 118 водителей оштрафованы за перевозку груза без тента
Происшествия, 19.10.2022
В городе проводятся еженедельные рейды в рамках акции «Полог»
В Забайкалье девушки угнали мотоцикл из открытого гаража
В Забайкалье девушки угнали мотоцикл из открытого гаража
Происшествия, 19.10.2022
Но угонщицы не смогли доехать до места назначения и бросили транспорт в лесу
В Забайкалье друзья обокрали семью подростка почти на полмиллиона
В Забайкалье друзья обокрали семью подростка почти на полмиллиона
Происшествия, 19.10.2022
Несколько месяцев дети приходили и брали деньги из тайника семьи мальчика 
Жители Улан-Удэ помогли полицейским найти грабителя
Жители Улан-Удэ помогли полицейским найти грабителя
Происшествия, 19.10.2022
Преступник заявил, что «сильно раскаивается»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^