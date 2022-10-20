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В Бурятии пятеро школьников от скуки били окна

В Бурятии пятеро школьников от скуки били окна
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подростков задержали росгвардейцы

В Кабанском районе росгвардейцы задержали юных хулиганов, которые разбили стёкла в административном здании, сообщила сегодня пресс-служба Росгвардии по Бурятии. Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о здании администрации села Каменск.

- В седьмом часу утра сработала охранная сигнализация. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны в ходе осмотра здания и прилегающей территории установили, что разбиты два окна. Совместно с сотрудниками полиции были просмотрены видеозаписи с камеры наблюдения, установленной на соседнем здании. По видеоматериалам удалось установить личности несовершеннолетних подозреваемых, - сообщили в Росгвардии.

Пятеро подростков были задержаны и доставлены в отдел полиции со своими родителями. Все они ученики Каменской средней школы в возрасте от 14 до 16 лет.

Мальчики признались, что разбили окна из хулиганских побуждений.


Ущерб составил девять тысяч рублей. Платить придётся родителям школьников.

Сейчас решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.

Росгвардия хулиганство

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