В Бурятии пятеро школьников от скуки били окна



Пятеро подростков были задержаны и доставлены в отдел полиции со своими родителями. Все они ученики Каменской средней школы в возрасте от 14 до 16 лет.



Мальчики признались, что разбили окна из хулиганских побуждений.





В Кабанском районе росгвардейцы задержали юных хулиганов, которые разбили стёкла в административном здании, сообщила сегодня пресс-служба Росгвардии по Бурятии. Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о здании администрации села Каменск.- В седьмом часу утра сработала охранная сигнализация. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны в ходе осмотра здания и прилегающей территории установили, что разбиты два окна. Совместно с сотрудниками полиции были просмотрены видеозаписи с камеры наблюдения, установленной на соседнем здании. По видеоматериалам удалось установить личности несовершеннолетних подозреваемых, - сообщили в Росгвардии.Ущерб составил девять тысяч рублей. Платить придётся родителям школьников.Сейчас решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.