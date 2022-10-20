Проверку проводят следователи
19 октября в городе Краснокаменск Забайкальского края восьмилетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, случайно выпала с окна третьего этажа жилого дома. Прокуратура и следователи Следственного комитета проводят проверку.
- Проведён осмотр, опрошены пострадавшая девочка, её родственники, очевидцы, медицинские работники. Запрошены данные в учебном учреждении, направлены документы в органы, обеспечивающие защиту прав несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, её жизни ничто не угрожает.
Прокуратура также даст оценку надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию дочери.
В Забайкалье восьмилетняя девочка упала с третьего этажа
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проверку проводят следователи
Организатор преступления объявлен в федеральный розыск
В местности Чёрный камень введён карантин
Мужчина отделался исправительными работами
Возгорание произошло ночью
Сети не только массово губят рыбу, но и загрязняют водоёмы
Женщина указала ложные сведения
В городе проводятся еженедельные рейды в рамках акции «Полог»
Несколько месяцев дети приходили и брали деньги из тайника семьи мальчика
Преступник заявил, что «сильно раскаивается»
Инцидент произошёл в такси
Деревянный дом сгорел из-за перекала печи
Животное неожиданно выбежало на проезжую часть
Задержаны трое мужчин
Пожар произошёл в приюте «Пять звёзд»