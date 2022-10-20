В Забайкалье восьмилетняя девочка упала с третьего этажа

Проверку проводят следователи



19 октября в городе Краснокаменск Забайкальского края восьмилетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, случайно выпала с окна третьего этажа жилого дома. Прокуратура и следователи Следственного комитета проводят проверку.



- Проведён осмотр, опрошены пострадавшая девочка, её родственники, очевидцы, медицинские работники. Запрошены данные в учебном учреждении, направлены документы в органы, обеспечивающие защиту прав несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, её жизни ничто не угрожает.



Прокуратура также даст оценку надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию дочери.

