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В Забайкалье восьмилетняя девочка упала с третьего этажа

В Забайкалье восьмилетняя девочка упала с третьего этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверку проводят следователи

19 октября в городе Краснокаменск Забайкальского края восьмилетняя девочка, оставшись без присмотра родителей, случайно выпала с окна третьего этажа жилого дома. Прокуратура и следователи Следственного комитета проводят проверку.

- Проведён осмотр, опрошены пострадавшая девочка, её родственники, очевидцы, медицинские работники. Запрошены данные в учебном учреждении, направлены документы в органы, обеспечивающие защиту прав несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, её жизни ничто не угрожает.

Прокуратура также даст оценку надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию дочери. 
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