Организатор преступления объявлен в федеральный розыск
Вечером 1 сентября в Иркутске не менее четырёх человек пытались расправиться с мужчиной. Они жестоко избили потерпевшего, после чего мачете отрезали ему кисть руки и несколько раз выстрелили из ружья в ноги. К счастью, жертве удалось спастись.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое группой лиц из корыстных побуждений», сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Подозреваемые скрылись, однако вскоре двоих из них задержали сотрудники полиции и УФСБ. Сейчас они находятся под стражей.
По версии следствия, организатор преступления Мироян Миро Усубович, 2 сентября 1987 года рождения. Он скрывается от органов предварительного следствия и объявлен в федеральный розыск. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, следователи просят сообщать по телефону доверия следственного управления: 8 (3952) 20-46-54 либо в полицию по телефону: 02 (102), 112.
В Иркутске мужчину избили, отрубили руку мачете и расстреляли ноги
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проверку проводят следователи
Организатор преступления объявлен в федеральный розыск
В местности Чёрный камень введён карантин
Мужчина отделался исправительными работами
Возгорание произошло ночью
Сети не только массово губят рыбу, но и загрязняют водоёмы
Женщина указала ложные сведения
В городе проводятся еженедельные рейды в рамках акции «Полог»
Несколько месяцев дети приходили и брали деньги из тайника семьи мальчика
Преступник заявил, что «сильно раскаивается»
Инцидент произошёл в такси
Деревянный дом сгорел из-за перекала печи
Животное неожиданно выбежало на проезжую часть
Задержаны трое мужчин
Пожар произошёл в приюте «Пять звёзд»