В Иркутске мужчину избили, отрубили руку мачете и расстреляли ноги

Происшествия, Фото: ориентировка СУ СКР по Иркутской области

Организатор преступления объявлен в федеральный розыск



Вечером 1 сентября в Иркутске не менее четырёх человек пытались расправиться с мужчиной. Они жестоко избили потерпевшего, после чего мачете отрезали ему кисть руки и несколько раз выстрелили из ружья в ноги. К счастью, жертве удалось спастись.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое группой лиц из корыстных побуждений», сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.



Подозреваемые скрылись, однако вскоре двоих из них задержали сотрудники полиции и УФСБ. Сейчас они находятся под стражей.



По версии следствия, организатор преступления Мироян Миро Усубович, 2 сентября 1987 года рождения. Он скрывается от органов предварительного следствия и объявлен в федеральный розыск. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, следователи просят сообщать по телефону доверия следственного управления: 8 (3952) 20-46-54 либо в полицию по телефону: 02 (102), 112.



