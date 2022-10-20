В Бурятии выявили вспышку инфекционного заболевания у коров

В местности Чёрный камень введён карантин



В Селенгинском районе выявлен очаг лептоспироза крупного рогатого скота, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



- Силами администрации района и Селенгинского филиала БУ ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» проводятся мероприятия по ликвидации и предупреждению распространения заболевания, - отметили в ведомстве.



«Селенга-инфо. 24/7» уточняет, что лептоспироз в крови крупного рогатого скота обнаружен в 13 пробах из 20-ти. Исследования проводились в сельском поселении Селендума в улусе Ехэ-Цаган, в местности Чёрный камень.



В местности Чёрный камень введён карантин. На время его действия запрещено:



- Вывод (ввоз) животных для целей воспроизводства, продавать животных и продукцию животноводства населению;



- Перегруппировка животных без ведома Государственной ветеринарной службы Селенгинского района;



- Допуск животных к воде открытых водоёмов и использование её для поения и купания животных, в данном случае в реке Баянгол;



- Выпас несанкционированных животных на пастбище вблизи местности Чёрный камень.



Для профилактики заболевания необходимо провести поголовную вакцинацию сельскохозяйственных животных против лептоспироза; дезинфекцию и дератизацию территорий, где находятся сельхозживотные.



Лептоспироз опасен для человека. Заражение происходит через воду во время купания или при её употреблении из природных источников; при поедании продуктов, инфицированных заражёнными животными (молоко); во время контакта с предметами окружающей среды, обсеменёнными больными животными.



В случае появления признаков заболевания у крупного рогатого скота, лошадей, мелкого рогатого скота, свиней и птиц жителей призвали немедленно обращаться в государственную ветеринарную службу.



Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira). Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой.

