В Бурятии выявили вспышку инфекционного заболевания у коров

В местности Чёрный камень введён карантин
В Селенгинском районе выявлен очаг лептоспироза крупного рогатого скота, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
- Силами администрации района и Селенгинского филиала БУ ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» проводятся мероприятия по ликвидации и предупреждению распространения заболевания, - отметили в ведомстве.
«Селенга-инфо. 24/7» уточняет, что лептоспироз в крови крупного рогатого скота обнаружен в 13 пробах из 20-ти. Исследования проводились в сельском поселении Селендума в улусе Ехэ-Цаган, в местности Чёрный камень.
В местности Чёрный камень введён карантин. На время его действия запрещено:
- Вывод (ввоз) животных для целей воспроизводства, продавать животных и продукцию животноводства населению;
- Перегруппировка животных без ведома Государственной ветеринарной службы Селенгинского района;
- Допуск животных к воде открытых водоёмов и использование её для поения и купания животных, в данном случае в реке Баянгол;
- Выпас несанкционированных животных на пастбище вблизи местности Чёрный камень.
Для профилактики заболевания необходимо провести поголовную вакцинацию сельскохозяйственных животных против лептоспироза; дезинфекцию и дератизацию территорий, где находятся сельхозживотные.
Лептоспироз опасен для человека. Заражение происходит через воду во время купания или при её употреблении из природных источников; при поедании продуктов, инфицированных заражёнными животными (молоко); во время контакта с предметами окружающей среды, обсеменёнными больными животными.
В случае появления признаков заболевания у крупного рогатого скота, лошадей, мелкого рогатого скота, свиней и птиц жителей призвали немедленно обращаться в государственную ветеринарную службу.
Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira). Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой.
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