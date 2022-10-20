Мужчина отделался исправительными работами
31-летнего читинца признали виновным в 40 фактов мошенничества, в двух покушениях на мошенничество и трёх фактах взлома персональных данных граждан.
Мужчина подбирал логины и пароли от личных кабинетов одного из интернет-сайтов. Получив доступ к персональным данным трёх людей, он оформил на них несколько микрозаймов.
Кроме того, мошенник оформил десятки онлайн-займов, предоставляя чужие паспортные данные, полученные из интернета. Суммы незаконно полученных средств составили от семи до 14 тысяч рублей.
- Проведены десятки следственных действий, в том числе в Краснодарском крае и Республике Адыгея, находясь на территории которых, читинец совершал преступления. Установлено, что граждане, от имени которых мошенник оформлял микрозаймы, проживают преимущественно в Москве и Московской области, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.
Суд назначил хакеру наказание в виде исправительных работ на срок два года шесть месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.
Читинец взламывал личные кабинеты москвичей, оформляя на них микрозаймы
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