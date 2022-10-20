Возгорание произошло ночью
В среду, 19 октября, в два часа ночи в Улан-Удэ в доме на улице Юннатов загорелся курятник размером 1х1,5 метра.
На момент прибытия первого подразделения пожарных курятник горел изнутри полностью. В результате пожара строение сгорело дотла.
Погибли 23 курицы, сообщается в оперативной сводке по городу.
На пожаре в Улан-Удэ погибли 23 курицы
Происшествия, Фото:
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