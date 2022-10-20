В нацпарке в Бурятии сняли более 15 рыболовных сетей

Происшествия, Фото: национальный парк «Тункинский»

Сети не только массово губят рыбу, но и загрязняют водоёмы



18 октября во время обследования акватории Койморских озёр и реки Тунка государственные инспекторы Тункинского национального парка обнаружили установленные рыболовные сети разного диаметра и длины.



- На территории национального парка разрешено любительское рыболовство только на удочку, запрещено использование всех видов сетных орудий лова. Через сетевой «занавес», даже мелкая рыбёшка не выскочит, не говоря уже про взрослую рыбу, которая остаётся в плену сети – «дожидаясь» смерти, - сообщили в пресс-службе нацпарка.



Всего инспекторы сняли более 15 рыболовных сетей.



Рыболовные снасти в виде сетей это мусор, который становится проблемой загрязнения окружающей среды. Рыболовные сети продолжают «ловить» рыбу долгое время после того, как оказываются заброшенным, что наносит большой ущерб водному биоразнообразию.



В общей сложности пешим ходом, на аэролодке во время рейда государственные инспекторы преодолели более 20 километров. Также опергруппа обследовала местность с помощью квадрокоптера.