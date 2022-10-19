Женщина указала ложные сведения
В апреле 35-летняя жительница улуса Хойтобэе Иволгинского района Бурятии решила оформить онлайн кредит. Однако постоянной работы женщина не имела и знала о возможном отказе со стороны банка. Поэтому, решив схитрить, при заполнении заявки женщина указала недостоверные данные о месте работы и доходах.
В конечном итоге жительница Хойтобэе смогла получить займ. Сняв 30 тысяч рублей, потратила их. Однако после этого ни разу не вносила платежи, после чего делом занялась полиция.
В ходе дознания женщина созналась в том, что она сделала, и пообещала выплатить банку взятые в кредит деньги.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования» Уголовного кодекса, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Решение обмануть банк привело жительницу Бурятии к «уголовке»
Происшествия, Фото:
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