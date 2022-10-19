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Жители Улан-Удэ помогли полицейским найти грабителя

Жители Улан-Удэ помогли полицейским найти грабителя
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Преступник заявил, что «сильно раскаивается»

В Улан-Удэ благодаря бдительным горожанам задержали грабителя, ориентировку на которого накануне опубликовало МВД по Бурятии. Задержанному 36 лет, он уроженец Иркутской области, который уже был судим за грабёж.

8 октября мужчина совершил два преступления за три часа. Сперва зашёл в магазин на улице Солнечная, где похитил алкоголь и продукты. Дождавшись, когда продавец направится за очередным нужным ему товаром, он, не заплатив, убежал с пакетом.

Вскоре аналогичным способом была ограблена торговая точка на бульваре Карла Маркса. Оттуда мужчина вынес алкоголь, продукты и сигареты.

- Увидев размещённую ориентировку на подозреваемого в Интернете, бдительные горожане сообщили в полицию о возможном местонахождении мужчины. Полиция Бурятии благодарит неравнодушных граждан за содействие в розыске злоумышленника, - сообщили в республиканском МВД.

Задержанный сознался в содеянном и заявил, что «сильно раскаивается». 

грабеж

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