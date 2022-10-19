Жители Улан-Удэ помогли полицейским найти грабителя





В Улан-Удэ благодаря бдительным горожанам задержали грабителя, ориентировку на которого накануне опубликовало МВД по Бурятии. Задержанному 36 лет, он уроженец Иркутской области, который уже был судим за грабёж.8 октября мужчина совершил два преступления за три часа. Сперва зашёл в магазин на улице Солнечная, где похитил алкоголь и продукты. Дождавшись, когда продавец направится за очередным нужным ему товаром, он, не заплатив, убежал с пакетом.Вскоре аналогичным способом была ограблена торговая точка на бульваре Карла Маркса. Оттуда мужчина вынес алкоголь, продукты и сигареты.- Увидев размещённую ориентировку на подозреваемого в Интернете, бдительные горожане сообщили в полицию о возможном местонахождении мужчины. Полиция Бурятии благодарит неравнодушных граждан за содействие в розыске злоумышленника, - сообщили в республиканском МВД.Задержанный сознался в содеянном и заявил, что «сильно раскаивается».