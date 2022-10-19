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В Улан-Удэ 118 водителей оштрафованы за перевозку груза без тента

В Улан-Удэ 118 водителей оштрафованы за перевозку груза без тента
Происшествия,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В городе проводятся еженедельные рейды в рамках акции «Полог»

В столице Бурятии сотрудниками ГИБДД с сентября составлено 118 административных протоколов в отношении перевозчиков, которые перевозят грузы без тента. По статье КоАП РФ «Нарушение правил перевозки грузов» административный штраф составляет 500 рублей.

В связи с месячником по санитарной очистке и благоустройству города мероприятия в рамках акции «Полог» были усилены. Еженедельно сотрудники ГИБДД, управления административного контроля комитета городского хозяйства, районных администраций проводят рейды по пресечению подобных фактов перевозки грузов в наиболее оживлённых местах.

Рейдовые мероприятия будут проходить на территории столицы регулярно.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, по правилам благоустройства города запрещена перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, лёгкой тары, листвы, ветвей деревьев, снега, смета, коммунальных и иных отходов без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог. Ответственность за данное нарушение предусмотрена двумя статьями КОАП РФ.

Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создаёт угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путём загрязнения дорожного покрытия, предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти тысяч рублей; на должностных лиц – двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – трёхсот тысяч рублей.
Улан-Удэ Бурятия акция административная ответственность дорожное движение штраф транспорт ГИБДД

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