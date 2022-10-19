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В Иркутской области водитель Hyundai насмерть сбила лошадь

В Иркутской области водитель Hyundai насмерть сбила лошадь
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Животное неожиданно выбежало на проезжую часть

Днём 16 октября в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области 32-летняя женщина-водитель Hyundai Creta насмерть сбила лошадь. Авария произошла на 113 километре автодороги Иркутск – Усть Ордынский.

Установлено, что животное выбежало на дорогу внезапно, и водитель не успела вовремя сманеврировать.


Автомобилю причинён материальный ущерб. 32-летняя женщина, управлявшая кроссовером, не пострадала.

- Если будет установлено, что фермер не создал надлежащие условия выпаса скота, то его могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, на него может быть возложена обязанность по возмещению имущественного вреда, причинённого владельцу транспортного средства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 мая в нескольких километрах от села Шиберта Иркутской области водитель автомобиля Mazda СХ-5 насмерть сбил лошадь. Она выбежала на дорогу со стороны обочины.
ДТП лошади

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