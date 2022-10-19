В Иркутской области водитель Hyundai насмерть сбила лошадь

Днём 16 октября в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области 32-летняя женщина-водитель Hyundai Creta насмерть сбила лошадь. Авария произошла на 113 километре автодороги Иркутск – Усть Ордынский.
Установлено, что животное выбежало на дорогу внезапно, и водитель не успела вовремя сманеврировать.
Автомобилю причинён материальный ущерб. 32-летняя женщина, управлявшая кроссовером, не пострадала.
- Если будет установлено, что фермер не создал надлежащие условия выпаса скота, то его могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, на него может быть возложена обязанность по возмещению имущественного вреда, причинённого владельцу транспортного средства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 мая в нескольких километрах от села Шиберта Иркутской области водитель автомобиля Mazda СХ-5 насмерть сбил лошадь. Она выбежала на дорогу со стороны обочины.