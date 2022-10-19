Пожар произошёл в приюте «Пять звёзд»
Утром 19 октября в посёлке Карлук в Иркутской области произошёл пожар в приюте для животных «Пять звёзд». Загорелось строение, где содержались кошки.
Двух животных удалось спасти. 13 кошек погибли.
- Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 07:10. В 08:48 открытое горение было ликвидировано на площади 100 квадратных метров, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
На месте работают четыре пожарных расчёта. Дознавателям МЧС предстоит установить причину пожара.
В Иркутской области на пожаре в приюте погибли 13 кошек
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