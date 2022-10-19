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Житель Иркутской области заработал условку, получив в наследство ружьё

Житель Иркутской области заработал условку, получив в наследство ружьё
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил ружьё от скончавшегося отца

В Тайшетском районе Иркутской области вынесли приговор жителю посёлка Облепиха, который хранил оружие своего покойного отца. Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса – «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» и «Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию».

Мужчине в наследство от отца перешло длинноствольное ружьё ИЖ-56-3 28 калибра. Также к нему шли охотничьи патроны 5,6 мм в количестве 78 штук.

- Однако должных мер к законному оформлению данного оружия и боеприпасов мужчина не предпринял и на протяжении нескольких лет незаконно хранил их у себя на территории домовладения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кроме того, он сам незаконно изготовил восемь патронов 28 калибра из гильз, пороха, дроби и пыжей.

Мужчина свою вину признал.

Суд назначил наследнику 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. На него возложили обязанность ежемесячно являться на регистрацию в условно-исполнительную инспекцию.

Оружие и боеприпасы будут уничтожены.

оружие

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