Житель Иркутской области заработал условку, получив в наследство ружьё

Мужчина получил ружьё от скончавшегося отца



В Тайшетском районе Иркутской области вынесли приговор жителю посёлка Облепиха, который хранил оружие своего покойного отца. Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса – «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» и «Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию».



Мужчине в наследство от отца перешло длинноствольное ружьё ИЖ-56-3 28 калибра. Также к нему шли охотничьи патроны 5,6 мм в количестве 78 штук.



- Однако должных мер к законному оформлению данного оружия и боеприпасов мужчина не предпринял и на протяжении нескольких лет незаконно хранил их у себя на территории домовладения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Кроме того, он сам незаконно изготовил восемь патронов 28 калибра из гильз, пороха, дроби и пыжей.



Мужчина свою вину признал.



Суд назначил наследнику 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. На него возложили обязанность ежемесячно являться на регистрацию в условно-исполнительную инспекцию.



Оружие и боеприпасы будут уничтожены.



