Жителя Бурятии, убившего напарника, отправили за решётку

Убийство произошло возле пилорамы



В Селенгинском районе Бурятии вынесен приговор 40-летнему мужчине, который убил своего напарника.



Мужчина работал в селе Тохой у одного местного предпринимателя, занимающегося заготовкой и обработкой древесины.



- Вечером 27 мая он распивал спиртные напитки в доме у напарника возле пилорамы, с которым спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения поссорился и стал драться. Во время потасовки мужчина схватил нож и нанёс им удары в грудь и живот хозяину дома. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник выскочил на улицу и убежал. Он спрятал орудие преступления, но спустя некоторое время одумался и вернулся обратно, где вскоре был задержан прибывшей следственно-оперативной группой, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

