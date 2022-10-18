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Жителя Бурятии, убившего напарника, отправили за решётку

Жителя Бурятии, убившего напарника, отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло возле пилорамы

В Селенгинском районе Бурятии вынесен приговор 40-летнему мужчине, который убил своего напарника.

Мужчина работал в селе Тохой у одного местного предпринимателя, занимающегося заготовкой и обработкой древесины.

- Вечером 27 мая он распивал спиртные напитки в доме у напарника возле пилорамы, с которым спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения поссорился и стал драться. Во время потасовки мужчина схватил нож и нанёс им удары в грудь и живот хозяину дома. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник выскочил на улицу и убежал. Он спрятал орудие преступления, но спустя некоторое время одумался и вернулся обратно, где вскоре был задержан прибывшей следственно-оперативной группой, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
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