Убийство произошло возле пилорамы
В Селенгинском районе Бурятии вынесен приговор 40-летнему мужчине, который убил своего напарника.
Мужчина работал в селе Тохой у одного местного предпринимателя, занимающегося заготовкой и обработкой древесины.
- Вечером 27 мая он распивал спиртные напитки в доме у напарника возле пилорамы, с которым спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения поссорился и стал драться. Во время потасовки мужчина схватил нож и нанёс им удары в грудь и живот хозяину дома. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник выскочил на улицу и убежал. Он спрятал орудие преступления, но спустя некоторое время одумался и вернулся обратно, где вскоре был задержан прибывшей следственно-оперативной группой, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Жителя Бурятии, убившего напарника, отправили за решётку
Происшествия, Фото:
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